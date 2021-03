Técnico do Amazonas FC, Ruy Scarpino, morre por complicações da Covid-19

Manaus/AM - O técnico do Amazonas FC no Barezão 2020, Ruy Scarpino, morreu na madrugada de hoje (3), aos 59 anos, por complicações da Covid-19 em Manaus.

Ele deu entrada no hospital com dificuldades respiratórias no dia 24 de fevereiro. Quatro dias depois, o técnico foi transferido para a UTI.

Nascido em Vitória (ES),em 17 de fevereiro de 1962, Scarpino começou a carreira aos 17 anos, foi goleiro em diversos clubes brasileiros. Sua história começou no Vitória, passando pelo Rio Branco, Grêmio Maringá, Mirassol, Ferroviária, Portuguesa, XV de Jaú e, por fim, Moto Club.

Foi no Moto Clube do Maranhão que Ruy Scarpino começou sua trajetória como treinador de clubes. Ruy Scarpino chegou no Amazonas F.C em 2020 para comandar a onça pintada da zona leste.

Títulos

Ituano

• Campeonato Brasileiro - Série C: 2003

• Campeonato Paulista: 2002

• Copa Paulista: 2002

Moto Club

• Campeonato Maranhense: 2004 e 2016

Imperatriz

• Campeonato Maranhense: 2019

Campanhas de Destaque

Ituano

• Vice-Campeão do Supercampeonato Paulista: 2002

• Vice-Campeão da Copa Paulista de Futebol: 2003

Moto Club

• Quarto colocado no Campeonato Brasileiro - Série D: 2016

Campinense Clube

• Vice-Campeão do Campeonato Paraibano: 2018