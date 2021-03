Acidente, Malandra, Brocolis; veja mais nomes curiosos no Auxílio Manauara

Nomes como Acidente, Malandra, Brocolis, Tenho De De são alguns que causam estranheza no público. A Prefeitura de Manaus foi questionada a respeito do assunto, mas até o momento não se manifestou. Veja mais alguns nomes:

Manaus/AM - A lista de candidatos aprovados no Auxílio Manauara continua repercutindo na mídia. Os nomes “ curiosos” são questionados pela população que aponta indícios de possíveis irregularidades na concessão do benefício.

