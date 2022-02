Técnica de enfermagem fica ferida ao cair de micro-ônibus que perdeu controle na Ceasa

O micro-ônibus continuou em queda e só parou na margem do rio, ao bater na balsa. Outros passageiros tiveram escoriações, mas apenas a técnica precisou receber atendimento do Samu.

Segundo informações, o ônibus perdeu o controle quando dava ré para entrar na balsa; uma das passageiras se apavorou e saiu do veículo em movimento, mas acabou batendo violentamente a cabeça no chão.

