Semsa de Autazes esclarece sobre veículo usado para transportar cerveja em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) do município de Autazes esclareceu na noite deste sábado (19), sobre o carro do órgão que foi utilizado para transportar um pacote de cerveja na tarde deste sábado (19), no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital.

De acordo com a Semsa, o veículo foi deslocado para Manaus com o objetivo de manutenção, mas um funcionário pegou o carro e o entregou indevidamente a uma terceira pessoa que praticou o ato irregular registrado em vídeo.

Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), do município de Autazes, a Prefeitura Municipal esclarece que:

O veículo foi deslocado para Manaus com o objetivo de manutenção, prática corrente do órgão para manter os veículos em estado de conservação adequado para uso restrito da Semsa.

No entanto, um funcionário concursado da Prefeitura de Autazes, lotado em Manaus, na representação do município, que atende pelo nome de José Medeiros Tupinambá, tomou posse do veículo indevidamente, entregando para uma terceira pessoa, que não faz parte do quadro de funcionários, e que praticou o ato irregular registrado em vídeo.

A Prefeitura, informa, ainda, que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas para penalizar o servidor que agiu com negligência, desrespeitando o sistema profissional a ser seguido.

Vale reiterar que nem o prefeito e nem o secretário de saúde tinham conhecimento. A ordem era que o carro fosse levado para a manutenção, conforme descrito acima.

Prefeitura Municipal de Autazes.”