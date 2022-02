Homem morre eletrocutado e desaparece em rio enquanto transportava carga para barco em Manaus

Mergulhadores fizeram as buscas superficiais e verificaram a profundidade do rio, que é superior a 40 metros. O solicitante foi orientado a ligar novamente caso o corpo da vítima seja localizado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas superficiais são normas da Marinha Brasileira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para a ocorrência, o primo da vítima, que também foi eletrocutado, informou que Erivelton caiu no rio logo após o acidente e o corpo não foi mais visto.

Manaus/AM - Um homem de 26 anos identificado apenas como Erivelton, morreu eletrocutado e caiu no rio enquanto manuseava uma carga para um barco no roadway, Centro de Manaus, na tarde deste sábado (19).

