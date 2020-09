Teatro Amazonas vai ter iluminação especial no fim do ‘Setembro Amarelo'

Manaus/AM - O Teatro Amazonas vai receber a iluminação na cor amarela, nesta quarta-feira (30), encerrando a programação do “Setembro Amarelo”, campanha que promove ações de prevenção ao suicídio. A iluminação especial vai iniciar às 18h, promovida pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

As atividades da campanha intitulada “Deixe a vida florescer”, iniciaram no dia 4 deste mês com ações de conscientização na Ponte Rio Negro, incluindo adesivagem de carros, distribuição de folhetos e ventarolas, além de atendimentos em tendas de assistência psicológica por profissionais do Governo do Estado. Equipes também desenvolveram trabalhos nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da capital e do interior, além de lives com temáticas voltadas à campanha no Instagram da Sejusc (@redesejusc).

De acordo com o secretário titular da Sejusc, William Abreu, é importante falar cada vez mais sobre o tema, quebrando qualquer tipo de tabu, para que as pessoas tenham acesso a informações que podem salvar suas vidas, conhecendo os canais de ajuda, como o Disque 188.