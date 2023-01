Tamanho de vagas do Zona Azul é fiscalizado no Centro de Manaus

Manaus/AM - Os fiscais da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) estiveram no Centro, na manhã desta quarta-feira (04), realizando uma vistoria nas vagas do serviço Zona Azul. A fiscalização se concentrou nas ruas Henrique Martins, Barroso e Joaquim Sarmento.

Nas três localidades, os fiscais realizaram a conferência do tamanho das vagas destinadas aos veículos, para verificar se os espaços estão em conformidade com o que determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual orienta 2,20 metros por 4,50 metros para veículos pequenos; 2,50 metros por 5,00 metros para veículos de médio porte; e 2,50 metros por 5,50 metros para veículos de grande porte.

Além da não conformidade no tamanho de algumas vagas, a fiscalização identificou a necessidade de reforçar a pintura com a numeração em diversos trechos, e a ausência de sinalização horizontal nas vagas destinadas aos taxistas e nas áreas de embarque e desembarque.

As observações referentes à sinalização de trânsito serão encaminhadas ao Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) para que o órgão tome as providências cabíveis.

A fiscalização também ouviu os usuários a respeito da qualidade do serviço e recebeu sugestões de melhorias que deverão ser compartilhadas com a concessionária, como forma de garantir mais segurança durante a manobra dos veículos de grande porte nas vias mais estreitas do Centro.