Mais de 400 bebês são vacinados contra Covid-19 em Manaus

A lista completa de pontos de vacinação contra a Covid-19, incluindo os grupos das demais faixas etárias, pode ser acessada no link bit.ly/localvacinacovid19. A população pode obter todas as informações sobre a campanha de vacinação contra a doença no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais oficiais da secretaria (@semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook).

As unidades de referência são as seguintes: UBS Áugias Gadelha, na Rua 15, s/nº, conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova I, zona Norte; UBS José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, s/nº, bairro Chapada, zona Centro-Sul; UBS Deodato de Miranda Leão, na avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória, zona Oeste; e UBS Alfredo Campos, na alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi, zona Leste.

De acordo com o Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br), 433 crianças nessa faixa etária já haviam recebido a primeira dose do imunizante, até esta quarta-feira (04). Aproximadamente 220 bebês foram levados aos postos de vacina da Semsa nos meses de novembro e dezembro, e outras 200 crianças receberam a vacina nos últimos dois dias, quando a campanha foi aberta ao público sem comorbidades.

Manaus/AM - A vacinação contra a Covid-19, que garante proteção contra as formas graves da doença, já beneficiou mais de 400 bebês, de seis meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), na capital amazonense. A imunização para essa faixa etária foi liberada em novembro, inicialmente ao público com comorbidades, e ampliada ao público em geral nesta segunda-feira (02)

