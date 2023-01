Saiba quais bairros ficam sem energia nesta sexta-feira em Manaus

Manaus/AM - Moradores de três bairros da capital e também do Ramal do Pau Rosa, na BR-174, devem terão o serviço de energia interrompido nesta sexta-feira (5), para que as manutenções sejam realizadas na rede elétrica local.

Entre as ruas e avenidas afetadas estão: Rua Contrabaixo (antiga rua Rei Davi), com rua Jeremias, rua Campinas de Moabe e rua Pacuaí, das 9h às 17h, Rua Paulo Nery com as ruas Durval Puroente, 21 De Maio, Osvaldo Queiroz, Nova Luzitânia e rua Ana Granjeiro (Riacho Doce) e adjacências, das 8h às 17h – CIDADE NOVA

Rua 213 e adjacências, das 8h às 17h – CIDADE NOVA

Rua 05 e adjacências, das 8h às 17h, Rua H (afetará as ruas: Pé De Serra, H, I e av. Marginal) e adjacências, das 8h às 17h – LIRIO DO VALE

Rua Nova Aurora com rua Nossa Senhora do Monte, rua Itororó, rua Havai, rua Chico Avai e adjacências, das 8h às 17h – NOVA ESPERANÇA

Vicinal Boa Esperança, acesso pelo Ramal do Pau Rosa, Km 21, Br 174, das 8h às 17h – RURAL