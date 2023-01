Feiras da ADS retomam atividades; confira calendário

Manaus/AM - Duas feiras de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) retomaram suas atividades na terça-feira (3). Os produtores e feirantes retomam os trabalhos após pausa de duas semanas, para as celebrações de fim de ano. O retorno acontecerá conforme o calendário diário das feiras. Ao todo, dez unidades estão em funcionamento na capital, sendo nove na área urbana e uma na área rural.

