Suspeita de integrar grupo que roubava vítimas de sites de compras é presa em Manaus

Manaus/AM - Rayara Bispo Pinto, 26, foi presa nessa quinta-feira (24), suspeita de integrar um grupo criminoso que atraía vítimas pela internet para roubá-las no bairro Jorge Teixeira, na zona leste.

De acordo com o delegado Mauro Duarte, Rayara agia anunciando diversos produtos pelas redes sociais e sites de compra e venda. Assim que as pessoas interessadas entravam em contato, ela as atraía para locais com pouca movimentação e sem câmeras e cometia os roubos com os comparsas.

Conforme o delegado, as investigações iniciaram há cerca de duas semanas, após várias pessoas serem roubadas em circunstâncias semelhantes no bairro Jorge Teixeira. Um dos roubos ocorreu no dia 8 de agosto, quando uma vítima teve um aparelho celular e uma televisão roubados pelo grupo.

Na quinta-feira (24), uma mulher compareceu à delegacia para informar que estava interessada em comprar roupas pelo valor de R$ 1,4 mil, no entanto, a vendedora havia marcado como ponto de encontro o local onde um conhecido dela já havia sido roubado. Para não cair na emboscada, ela pediu para a polícia para acompanhar a negociação.

“Fomos ao local junto com a denunciante, e avistamos Rayara que foi presa em posse de uma bolsa com três munições deflagradas. Também vimos dois homens armados que conseguiram fugir”, relatou Mauro Duarte.

A mulher já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico no município de Coari. As investigações seguem em andamento para identificar e localizar os demais criminosos que atuavam juntamente com Rayara.

Ela foi autuada em flagrante por associação criminosa armada, e também responderá por roubo. Rayara será encaminhada à audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.