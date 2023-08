Manaus terá 9 pontos de vacinação contra Covid-19 neste sábado

Para receber e se proteger com as doses que compõem o esquema primário ou de reforço, os usuários precisam apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.

A oferta das vacinas aos sábados tem o objetivo de ampliar ainda mais o acesso aos imunobiológicos, mas durante os dias úteis, a Semsa além de oferecer as vacinas nas unidades de horário regular, também oferta as vacinas em suas unidades de horário ampliado, que funcionam das 8h às 20h.

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus vai disponibilizar nove pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado (26), em todas as zonas da cidade, funcionando das 8h às 12h, para atender pessoas de todas as idades.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.