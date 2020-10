Supermercado em Manaus é flagrado com mais de 90 kg de alimentos vencidos

Fiscais do Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreenderam mais de 90 quilos de alimentos em um supermercado localizado na Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Os itens foram recolhidos durante ação de rotina do órgão na manhã desta terça-feira (13).

Aproximadamente 200 produtos foram apreendidos, o que totalizou 97,8 KG. A maioria dos itens recolhidos estavam com datas de validade expiradas, mas as equipes do Procon-AM retiraram também das prateleiras alimentos com embalagens violadas.

Os produtos apreendidos serão descartados e o estabelecimento, notificado, como afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe. “Essa é uma questão que chega diariamente aos canais de denúncia do órgão, e muito nos preocupa porque diz respeito à saúde do consumidor e da consumidora. Pedimos que as pessoas sigam denunciando, de preferência com fotos ou prints que possam comprovar o ocorrido”, explicou.