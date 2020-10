Vídeo mostra micro-ônibus desgovernado antes de atingir casa em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 14 anos, ficou preso debaixo de um micro-ônibus, após o veículo da empresa Solimões, perder o controle e invadir a casa da vítima, situada na rua Aracuã, loteamento Campos Sales, no Tarumã, zona Oeste de Manaus.

O motorista do micro-ônibus teria perdido o controle do veículo durante a chuva, derrapou e acabou invadindo a casa da vítima. Um vídeo mostra o momento do acidente.

Acidente no Campos Sales pic.twitter.com/ETbxD5nHcc — PORTAL DO HOLANDA VÍDEOS (@tvholanda) October 13, 2020

Após quase uma hora, o Corpo de Bombeiros conseguiu retirar o adolescente debaixo do veículo. Ele foi encaminhado para atendimento médico.