Motorista foge sem prestar socorro para casal arremessado em rua de Manaus

Manaus/AM - Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um casal ferido na rua Ianomani, do bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações, o casal estava em um cruzamento, quando um carro que vinha em outra direção acabou colidindo com a moto, fazendo com que o homem e a mulher fossem arremessados na pista. As vítimas afirmaram que se tratava de uma mulher dirigindo o veículo, e que esta, fugiu sem prestar socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e levou o casal para um hospital na Zona Leste de Manaus, para avaliar a gravidade do estado de saúde das vítimas.

O motorista do veículo deverá ir à delegacia para prestar esclarecimentos.