Sorteio de vagas para creches públicas é suspenso em Manaus

No processo atual estão sendo ofertadas 1.950 vagas, porém, com a suspensão ainda não há data para o sorteio.

O DPE-AM quer que sejam adotadas medidas para tornar o processo mais transparente, com critérios claros de igualdade. O sorteio contempla atualmente participantes do CadÚnico (60%) e a população em geral (40%).

Manaus/AM – Após a Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), a prefeitura decidiu suspender o sorteio das vagas para as creches municipais que deveria ocorrer nesta quinta-feira (26).

