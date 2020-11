Sine Manaus divulga balcão de emprego com 30 vagas nesta segunda-feira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferece nesta segunda-feira (9), 30 vagas de emprego. Os currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected] No campo Assunto, o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida.

Vagas ofertadas:

1 vaga - Jardineiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir curso da Norma Regulamentadora “NR 35” atualizado. Ser produtivo e ter disponibilidade de horário.

Atividades – limpeza em geral de jardins.

Enviar currículo com o assunto “Jardineiro”



1 vaga – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – é necessário que o candidato tenha cursos nas áreas de estoque, cotação de materiais e compras.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Almoxarifado”

20 vagas – Instalador de TV a Cabo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B” ou “B” dentro do prazo de validade e ter conhecimento em informática e pacote Office, além de conhecimento das zonas da cidade de Manaus.

Enviar currículo com o assunto “Instalador de TV a Cabo”



1 vaga – Técnico de Manutenção de Máquina de Café

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” dentro do prazo de validade e veículo próprio com documentação em dia. Conhecimento em vendas, em planilha de Excel e em sistema on-line de vendas;

Atividades - cadastrar novos clientes, realizar atendimento, entrega de material, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos, controle das vendas, estoque e emissão de relatórios em Excel.

Enviar currículo com o assunto “Técnico de Manutenção de Máquina de Café”



4 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Atividades - auxiliar na produção de tijolos ecológicos, preparar massas de concreto e demolir edificações, auxiliar na produção, entrega e instalação de churrasqueiras pré-moldadas ou de tijolo, preparar canteiro de obra, zelar pela manutenção e limpeza das máquinas, equipamentos e ferramentas de trabalho.

Enviar currículo com o assunto “Servente de Obras”



1 vaga – Vigilante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir o curso de vigilante;

Atividades - controle de portaria e fluxo de pessoas, fazer ronda, orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço a respeito de regimento interno, normas e procedimentos nas dependências da empresa, inspecionar veículos no estacionamento, ligar e desligar luzes do campus.

Enviar currículo com o assunto “Vigilante”



2 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir cursos na área de refrigeração e possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “A/B” dentro do prazo de validade.

Enviar currículo com o assunto “Auxiliar de Refrigeração”