Temporal derruba árvore e alaga rua durante madrugada tensa em Manaus

Manaus/AM - Uma árvore tombou nos fundos de uma casa na madrugada deste domingo (8),na rua 6 de Outubro, Beco Vitória, bairro Nova Vitória, Zona Leste, durante a forte chuva que caiu sobre a capital. Por sorTe não houve feridos, nem danos materiais aos proprietários da residência.

Além do tombamento, a Defesa Cvivil do município também registrou alagação em uma das ruas do bairro Vila da Prata. Alguns moradores passaram a madrugada em claro, tentando impedir que a água danificasse móveis e eletrodomésticos.

A Defesa Civil deslocou equipes para atenderem as famílias afetadas e verificarem a situação da remoção da árvore que desabou.