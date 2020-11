Professores do sistema prisional participam de curso de extensão em Manaus

Manaus/AM - Trinta e oito professores que atuam com a educação de Pessoas Privadas de Liberdade (PPLs) participaram, nesta sexta-feira (06), de um curso de extensão no Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (CEPAN). O encontro contou com a parceria das Secretarias de Estado de Administração Penitenciária (Seap), de Educação e Desporto e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

O curso de formação continuada ocorre todos os meses e é direcionado aos docentes da Escola Estadual Giovanni Figliuolo, que funciona dentro das unidades prisionais de Manaus. Este mês, os educadores participaram de dinâmicas de escuta pedagógica e diálogos entre os integrantes da escola.

Durante o encontro, o palestrante Emerson Saraiva, professor da UEA, abordou a identidade, o currículo e a escola na prisão, com foco no significado do conhecimento e a criação de projetos que sejam absorvidos por este segmento.

Sônia Cabral, diretora da Escola de Administração Penitenciária (Esap) da Seap, disse que a formação profissional é importante para atualizar as temáticas do sistema prisional e a metodologia de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que compreende a alfabetização até o ensino médio. “É uma oportunidade para debatermos sobre os desafios com a educação no âmbito penitenciário, bem como devem ser trabalhadas as questões pedagógicas”, informou.