Sine faz seleção para 175 vagas de emprego nesta segunda-feira em Manaus

Manaus/AM - O Sine Manaus oferece 175 vagas de emprego nesta segunda-feira (18). O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, os candidatos devem comparecer ao posto da avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul. Os demais serviços (Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-desemprego) serão realizados normalmente nos postos do shopping Phelippe Daou e galeria Espírito Santo, na rua 24 de Maio, 119, Centro.



Vagas ofertadas para esta segunda-feira:



Vagas Novas – 23



2 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a montagem de embalagens, manuais e kits, executar suas atividades com foco no cliente e trabalho em equipe, manter 5S no setor.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



12 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a organização e limpeza do armazém, carga e descarga, auxiliar o motorista nas entregas.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com rotinas de recebimento: entrada, conferência qualitativa, quantitativa e regularização;

Atividades – recepcionar e receber mercadorias e produtos, conferir notas fiscais e lotes de produtos recebidos, prestar assistência durante a carga e descarga dos caminhões e outros transportes, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir veículo próprio;

Atividades – prospecção de novos clientes, demonstração dos produtos e serviços e construção e apresentação da proposta de venda.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar e reparar móveis, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações. Analisar a peça a ser fabricada consultando os desenhos, modelos, especificações ou outras instruções.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Inspetor Auxiliar de Ensino – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando Pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – apoiar nas tarefas de suporte administrativo na rotina escolar, orientar os alunos e auxiliar o professor.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Operador de Empilhadeira atualizado e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade.

Atividades – realizar diariamente a armazenagem de pallets e caixas operando empilhadeira elétrica.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até encerramento da vaga.



Vagas em Andamento – 152



5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – vaga estendida para Pessoa com Deficiência;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Sistema Desbravador;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, Check-in e Check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Líder de FLV

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – garantir a operação do setor de FLV, fazer a seleção de frutas, verduras e legumes, acondicionar os hortifrutigranjeiros no depósito, ser responsável pela conservação de alimentos e abastecer as gôndolas, produzir bandejas, embalar e precificar as mercadorias, fazer atendimento ao cliente e pesagem de produtos, ser responsável pela exposição, precificação, limpeza e organização do setor. Supervisionar os colaboradores do FLV e ser responsável pela avaria do setor.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Eletricista de Máquinas Pesadas

Escolaridade – ensino técnico em Mecatrônica ou Automação Industrial;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso Técnico em Automação Industrial ou Mecatrônica (feitos na Fucapi ou Mathias Machline) e domínio em manutenção elétrica e eletrônica de equipamentos.

Atividades – realizar manutenção elétrica em embarcações, geradores, compressores e equipamentos elétricos destinados às operações portuárias, incluindo manobra em subestação: empilhadeiras de contêiner, tug master, trollers, guindastes marítimos, RTGs, geradores de energia, bombas elétricas, painéis elétricos, sistemas eletrônicos. Realizar diagnósticos em circuitos elétricos e eletromecânicos.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Alimentador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga



5 vagas – Operador de Caixa – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 20/4/2022 ou até o encerramento da vaga



10 vagas – Auxiliar de Estoque – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar auxílio em vários fluxos existentes no estoque, desde o recebimento de mercadorias até a expedição para atender a pedidos. Receber mercadorias e realizar a conferência dos lotes para verificar se a entrega está correta.

Vaga disponível até 20/4/2022 ou até o encerramento da vaga



2 vagas – Líder de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com serviços gerais e ter perfil de liderança;

Atividades – liderar, coordenar e administrar equipes de serviços gerais nos contratos hospitalares e administrativos.

Vaga disponível até 20/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência na área de Construção Civil, NR-12 (Segurança nos Trabalhos em Máquinas) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizado;

Atividades – realizar o corte, dobra e fixação de partes de metal de acordo com as especificações de projetos, para reparar, confeccionar e montar estruturas metálicas em geral.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – curso de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizado e Carteira Nacional de Habilitação categoria “D";

Atividades – Auxiliar o eletricista na instalação ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Ferramentaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com corte em aço e curso de Metrologia atualizado;

Atividades – produção de produtos, manutenção e operação de máquinas, distribuição e abastecimento de materiais.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Fresador Ferramenteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência em desenho técnico e metrologia;

Atividades – Trabalhar diretamente na máquina fresadora, confeccionando peças em aço em geral.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Instalador de Rastreador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria ”A" e ter disponibilidade de horário;

Atividades – instalação, manutenção e retirada de aparelho rastreador.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação” D" e curso de direção defensiva;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por dar suporte às tarefas administrativas de uma empresa ou organização; planejar, organizar, coordenar e controlar todos os procedimentos operacionais e as suas respectivas documentações.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais onde fará apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até o dia 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas.

Vaga disponível até o dia 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



1 vaga – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento no sistema Totvs Protheus;

Atividades – responsável por emitir notas fiscais de produtos e preparar documentos próprios da área de faturamento, ter noção na área fiscal.

Vaga disponível até o dia 19/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categorias “AB” ou “B”. Ter conhecimento em eletrônica;

Atividades – serviço interno na oficina, manutenção de purificadores de água e instalação de aparelhos eletrônicos purificadores.

Vaga disponível até o dia 18/4/2022 ou até o encerramento da vaga.



3 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar, limpar e cortar pescado para comercialização, examinar peixes recebidos, armazenar os peixes e manter a ordem e higiene no ambiente de trabalho.

Vaga disponível até 20/4/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até 20/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com Pacote Office e Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" dentro do prazo de validade;

Atividades – responsável em auxiliar processos administrativos do setor; Auxiliar no controle dos vencimentos, admissões e demais funções correlacionadas.

Vaga disponível até 20/4/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Operador de Caminhão Basculante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de NR-11, NR-12, Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categorias "D" ou "E" dentro do prazo de validade;

Atividades – transportar mercadorias conforme a legislação do trânsito, seguir roteiro, fazer solicitações de manutenção preventiva e corretiva do veículo.

Vaga disponível até 20/4/2022 ou até encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até encerramento da vaga.



5 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – supervisionar equipes de trabalhadores da construção civil; Orientar sobre medidas de segurança e equipamentos; Administrar o cronograma da obra.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até encerramento da vaga.



10 vagas – Técnico em Rede de Computadores

Escolaridade – ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até encerramento da vaga.



20 vagas – Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos pertinentes à vaga: CLP, NR-10 e NR-35;

Atividades – montar, configurar e realizar manutenção de computadores em redes; Instalação e configuração de dispositivos e sistemas operacionais.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até encerramento da vaga.



10 vagas – Auxiliar de Pintor de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras obras civis, raspando, amassando e cobrindo com uma ou várias camadas de tinta; Revestir tetos, paredes e outras partes de edificações com papel e materiais plásticos.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até encerramento da vaga.



10 vagas – Artífice

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atender clientes presencialmente e via telefone; Processar e gerenciar pedidos de clientes; Processar vendas à vista ou a prazo; Fazer pós-venda e acompanhar as vendas realizadas início e fim.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Faturista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter experiência com materiais de construção;

Atividades – realizar transações financeiras do dia a dia, preparar contas, faturas e depósitos bancários. Emitir o faturamento da empresa, receber pedidos de vendas, emissão de notas fiscais e demais funções correlatas.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeitar bolos e tortas, ter experiência com preparo de bolos e doces.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Encarregado de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a programação, controle de qualidade dos produtos e gestão.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em softwares ERP e planilhas;

Atividades – liderar a equipe nos processos de produção e logística; Analisar relatórios diários; Garantir o cumprimento de metas.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Projetista de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, projetar ambientes em Promob, venda e fechamento de projetos.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Auxiliar de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino Fundamental Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – conservar e reparar áreas dos edifícios, aparelhos de distribuição, canalizações de água e gás, dentre outros.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com atendimento ao público e conhecimento em informática básica e Excel;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, digitar exames, protocolar atendimentos e exames, entregar resultados de exames e manter o local de trabalho limpo e organizado.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Analista de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior em Administração, Gestão de RH e áreas afins incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em controle de ponto, banco de horas, folha de pagamento, sistema Alterdata e Whintor.

Atividades – realizar admissão, rescisão, férias, gerar guias de FGTS, E-social e manter contato com colaboradores.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e conservação do ambiente, lavar banheiros e áreas afins.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e conservação do ambiente, lavar banheiros e áreas afins.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Ciências Contábeis, Administração ou áreas fins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar compras de materiais diversos mediante solicitação via e-mail, programações periódicas, mensais e anuais, manter contato com os fornecedores, realizar cota de preços, condições de pagamentos e prazos de entrega.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Analista Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, recebimento de pedidos, direcionamento das necessidades dos clientes para os setores envolvidos na produção do material.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Orçamentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar o preparo de orçamentos a pedido dos clientes para a cotação de serviços executados pela empresa, apurar os custos da produção e gerar um pré cálculo incluindo valores de matéria prima.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar de Produção de Padaria

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência no ramo de panificação;

Atividades – realizar manipulação de massa, corte e modelagem de massa dos produtos nas bandejas;

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de autopeças;

Atividades – Promover vendas, ser responsável pelo pré e pós-venda;

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Babá

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – cuidar de bebês, a partir de objetivos estabelecidos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação e higiene pessoal.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Supervisor de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico em Refrigeração completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar a equipe de manutenção de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em Chiller;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos de refrigeração e ar-condicionado, controlar peças do estoque e programar compras.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "D" e residir próximo à zona norte de Manaus;

Atividades – realizar entregas, conferência das mercadorias, prestação de contas com o setor financeiro.

Vaga disponível até 18/4/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência como marceneiro;

Atividades – preparar o local de trabalho, ordenando fluxos do processo de produção, e planejar o trabalho, interpretando projetos, desenhos e especificações e esboçando o produto conforme solicitação.

Vaga disponível até 13/4/2022 ou até encerramento da vaga.



3 vagas – Auxiliar Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios - ter domínio no Pacote Office;



Atividades – fazer atendimento ao público interno e externo, presencial e telefônico. Abertura de protocolo via sistema interno; recebimento, conferência e controle de documentos para arquivo.

Vaga disponível até 19/4/2022 ou até encerramento da vaga.