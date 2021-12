Show de Whindersson Nunes na Arena da Amazônia terá fiscalização da Vigilância Sanitária

Serão nove servidores, de três gerências, a Vigilância de Produtos (GVPro) irá inspecionar os pontos de venda de alimentos e bebidas. Já a Vigilância de Serviços (GVSer), os serviços de saúde disponibilizados para o show, como ambulâncias e equipamentos médicos. A Gerência de Engenharia Sanitária (Gengs), por sua vez, irá monitorar a estrutura física da Arena, para garantir que as instalações elétricas, as saídas de emergência e outros elementos essenciais à segurança dos frequentadores estejam dentro dos padrões sanitários.

A fiscalização ocorre após o estado voltar a registrar um aumento no número de casos de covid-19 e gripes devido ao período do inverno amazônico.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.