Joana Darc lamenta morte de veterinário Mauro Animalesco e ativista

A deputada Joana Darc lamentou a morte do veterinário Mauro Animalesco e do ativista Isaac Ramos. Os dois foram brutalmente assassinados dentro da clínica ProntoVet, no bairro Flores.

“Eu só espero que a justiça seja feita e peço a Deus que conforte os familiares e amigos neste momento de tamanha dor e revolta.

É uma perda para a causa animal. Quando um protetor de animais se vai, vai um pedaço de todos nós.

Sou grata por ter tido a oportunidade de conviver com o Mauro e por ter tido a chance de falar com ele antes de sua partida. Ele me ligou para tratarmos do natal sem fome para os animais hoje a tarde e mal eu sabia que seria a última vez que nos falaríamos.

Descanse em paz Mauro e Isaac e que o Pai Celeste os recebam em sua morada eterna”, escreveu a deputada, que atua na causa animal.