Shoppings de Manaus estendem horário de funcionamento na semana do Natal

Manaus/AM - Para aqueles clientes que costumam deixar as compras fim de ano para última hora, os shoppings de Manaus vão aumentar os horários de funcionamento para as compras de Natal e Ano Novo. As mudanças acontecem a partir desta semana. Confira:

Manauara Shopping

A partir desta segunda-feira (18) até quinta (21), o Manauara Shopping estende o seu horário de funcionamento das 10h às 23h. Na sexta-feira (22) e no sábado (23), todas as operações do shopping ficam até 00h para maior comodidade dos clientes que deixaram as compras de Natal para última hora. No domingo (24), as lojas funcionam das 10h às 18h.

Studio 5 Shopping e Convenções

O Studio 5 Shopping e Convenções, localizado na Zona Sul da capital, fica aberto até às 18h na véspera de Natal. No dia de Natal (25), a abertura das lojas é facultativa.

Na véspera de Ano Novo, o centro de compras também abre às 18h. Já no dia 1° de janeiro de 2024, a abertura das lojas é facultativa.

Amazonas Shopping

A partir desta segunda-feira (18) até a quinta-feira (21), as lojas do Amazonas Shopping funcionarão das 10h às 23h. Na sexta-feira (22) e no sábado (23) o centro de compras abre das 10h até meia noite.

No domingo (24), véspera do Natal, o local vai funcionar das 9h às 18h. Na segunda-feira (25), dia de Natal, as lojas estarão fechadas e a abertura da praça de alimentação e serviços de lazer é facultativa.

De 26 a 30 de dezembro, o horário de funcionamento do shopping será normal, das 10h às 22h. No dia 31 (véspera de Ano Novo), abrirá das 10h às 18h.

No dia 1º de janeiro de 2024, as lojas estarão fechadas. A abertura da praça de alimentação e serviços de lazer vai ser facultativa.

Shopping Manaus ViaNorte

De terça (19) até a sexta (22), as lojas do Shopping Manaus ViaNorte vão abrir das 9h às 23h. Já no sábado (23) o horário será das 9h às 0h.

Na véspera de Natal (24) , no domingo, o horário será das 9h às 18h.

De 26 a 30 de dezembro, as lojas satélites e a Praça de Alimentação funcionarão das 9h às 22h. Na véspera de Réveillon, dia 31, o horário será das 9h às 18h.

Shopping Grande Circular

O Shopping Grande Circular vai ampliar o horário de funcionamento a partir desta segunda-feira (18). Até o dia 23 de dezembro, as lojas, quiosques e a praça de alimentação do centro de compras funcionarão das 9h às 23h.

Já na Véspera de Natal (24), todas as operações funcionarão das 9h até às 18h.

No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, as lojas âncoras, praça de alimentação e demais lojas e quiosques do shopping também funcionarão das 9h às 18h.