Flutuante é arrastado por correnteza durante temporal em Manaus; vídeo

Manaus/AM - Um flutuante foi arrastado pela na tarde deste domingo (17), no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. O incidente ocorreu durante o forte temporal que atingiu a capital amazonense.

Flutuante é arrastado por correnteza durante temporal em Manaus pic.twitter.com/djAzfpE3yD — Babilônia (@babiloniaam) December 17, 2023

No vídeo, compartilhado nas redes sociais é possível perceber o desespero dos moradores da área ao ver o flutuante sendo levado com todos os móveis dentro.

Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que funcionários da Secretaria-Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), estiveram no local e foi constatado que “o flutuante foi deixado no lugar sem a devida amarração e que deslizou com o aumento abrupto das águas provocado pela chuva.”

Uma visita técnica está programada para segunda-feira (18), ao local, para que seja feita uma análise à estrutura do lugar.

Confira a nota da Prefeitura de Manaus na íntegra:

“A Prefeitura de Manaus, representada pelo diretor de Operações da Secretaria-Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal (Sepdec), José Mendes, informa que foi acionada via Central 199 e já esteve no local onde ocorreu, neste domingo, 17/12, uma situação envolvendo um flutuante. O fato aconteceu no bairro Educandos, zona Sul da capital.

De acordo a Sepdec, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), foi constatado no local que o flutuante foi deixado no lugar sem a devida amarração e que deslizou com o aumento abrupto das águas provocado pela chuva.

José Mendes enfatizou que está nas ruas desde ontem, em atendimento às ocorrências ocasionadas pela chuva. Uma visita técnica está programada para amanhã ao local, para que seja feita uma análise à estrutura do lugar.”