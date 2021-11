Shopping Phelippe Daou terá PAC municipal e vigilância armada

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), anunciou, nesta quinta-feira (4), um pacote de melhorias para o shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Uma das melhorias será a contratação de vigilantes para o local.

As medidas, anunciadas pelo secretário da Semacc, Renato Júnior, contemplam a reforma estrutural dos banheiros; nova iluminação; elevação de todo o muro do entorno do prédio e implantação de concertinas; reforma das lixeiras; reativação da guarita; contratação de vigilantes armados, para garantir maior segurança aos lojistas e clientes do shopping.

Para os permissionários do centro de compras, que já observam a melhoria nas vendas, após a instalação de um posto de vacinação no local, o pacote de medidas anunciadas vai contribuir ainda mais com o aumento do fluxo de pessoas e o incremento no comércio local.

Além das reformas estruturais e do reforço na segurança, o pacote de melhorias também contempla a reabertura do PAC Municipal, a instalação de um posto dos Correios, da Defensoria Pública, internet gratuita para lojistas e clientes, além da ornamentação de Natal e campanha natalina.

Incentivo

Além da ornamentação de Natal, o shopping também vai oferecer durante todo o mês de dezembro, atrações musicais e promoções para os clientes.