Sesc abre 30 vagas para bolsa de estudo integral em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros está com edital aberto para a inscrição de novos alunos bolsistas até o dia 29 de dezembro deste ano. No total, são 30 vagas disponíveis para o 9º ano do ensino fundamental, 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio.

As bolsas são oferecidas por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc. Podem participar do processo seletivo, exclusivamente, os dependentes de trabalhadores do comércio, estudantes da rede pública de ensino, e candidatos com renda familiar mensal de até três salários mínimos.

As inscrições serão realizadas do dia 27 ao dia 29 de dezembro, na secretaria escolar do Centro de Educação Sesc José Roberto Tadros, situado na av. Constantinopla, 288, Alvorada, mediante apresentação dos documentos necessários, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato através do telefone: (92) 2121-5393.

Os candidatos inscritos no processo seletivo participarão de uma prova a ser realizada no dia 12 de janeiro de 2024, com questões das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O resultado está previsto para ser divulgado no dia 26 de janeiro de 2024 no site institucional do Sesc Amazonas.

Para conferir o edital completo (Nº 18/2023), com todas as informações sobre a documentação necessária, o cronograma de datas e os critérios de classificação, acesse www.sesc-am.com.br.

Centro de Educação Sesc

Referência de ensino no estado, o Centro de Educação Sesc fica localizado na unidade Balneário e dispõe de ampla estrutura pedagógica com duas unidades, que atendem à educação infantil, fundamental I e II, e médio. A escola possui amplas salas de aulas com tecnologia para estudos on-line, biblioteca, secretaria, brinquedoteca, parque infantil, auditório, sala maker, laboratório de informática e de ciências, que propiciam um ambiente capaz de desenvolver atividades didáticas e pedagógicas garantindo o conforto necessário e as melhores condições para um atendimento de qualidade aos alunos.