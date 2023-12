Shoppings anunciam horário de funcionamento para o Ano Novo em Manaus

Manaus/Am - Os Shoppings Ponta Negra e Amazonas irão funcionar com horário diferenciado durante o feriado de final de ano, a exemplo do que ocorreu no Natal. Desta terça-feira (26), até o dia 30 de dezembro, será mantido o horário normal de funcionamento, das 10h às 22h, tanto para as lojas quanto para as praças de alimentação e lazer. Já no dia 31, de 10h às 18h e no dia 1º o funcionamento será facultativo apenas para as praças de alimentação e lazer, de 12h às 22h.

Já o Millennium Shopping adotou outro horário: no dia 31 as lojas, quiosques e praça de alimentação irão funcionar das 10h às 16h e no dia 1° de janeiro, todas as operações serão suspensas, à exceção das salas de cinema.

Acompanhe os horários de funcionamento:

SHOPPING PONTA NEGRA

26 a 30/12

Praça de alimentação e lazer - 10h às 22h

Demais lojas: 10h às 22h

31/12

Praça de alimentação e lazer - 10h às 18h

Demais lojas: 10h às 18h

Salas de Cinema: Fechadas

01/01

Lojas fechadas

Facultativo para Praça de Alimentação e lazer das 12h às 22h.

Salas de Cinema: abertas a partir das 15h

OBS: Os cinemas da Rede Cinépolis, no Shopping Ponta Negra, estarão fechados 31 de dezembro. Já no dia 1º de janeiro estarão com programação normal.

AMAZONAS SHOPPING

26 a 30/12

Praça de alimentação e lazer - 10h às 22h

Demais lojas: 10h às 22h

31/12

Praça de alimentação e lazer - 10h às 18h

Demais lojas: 10h às 18h

01/01

Lojas fechadas

Facultativo para Praça de Alimentação e lazer das 12h às 22h.

MILLENNIUM SHOPING

26 a 30/12

Praça de alimentação e lazer - 10h às 22h

Demais lojas: 10h às 22h

31/12

Praça de alimentação e lazer - 10h às 16h

Demais lojas: 10h às 16h

Salas de cinema da rede Cinépolis não vão funcionar

01/01

Lojas e praça de alimentação fechadas

Salas de cinema funcionam a partir das 13h.