Campanha para diminuir fila do Sisreg deve atender mais de 4 mil pessoas em Manaus

O atendimento intensivo será destinado aos pacientes que já que têm solicitação no Sistema Nacional de Regulação (Sisreg), com oito especialidades em consultas sendo ortopedia, urologia, endocrinologia, neurologia, pneumologia, gastroenterologia, proctologia e cardiologia. Além dos exames como: mamografia, ultrassonografias e exames laborais.

Manaus/AM - Um mutirão da saúde acontece nesta quarta (27) e quinta-feira (28) e deve realizar mais de 4 mil atendimentos, no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul de Manaus. A campanha é uma iniciativa para diminuir a fila de consultas e exames do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.