Servidor público federal é denunciado pelo MP por fugir após atropelar cachorro em Manaus

O Ministério Público do Amazonas denunciou, nesta quarta-feira (27), um servidor público federal, de 52 anos, que atropelou um cão da raça dachshund, popularmente conhecida como "salsicha", e não prestou socorro ao animal. O caso aconteceu no dia 15 de outubro de 2022, no bairro Dom Pedro, zona oeste de Manaus.

Conforme o MP, o pedido pela condenação do homem é pelo crime de maus-tratos a animais. A investigação iniciou após uma testemunha denunciar o suspeito na delegacia de crimes contra o meio ambiente.

De acordo com a denúncia, o homem atropelou o animal na Rua Martin Afonso de Souza e deixou o local sem prestar socorro. O suspeito afirmou que "sentia muito, mas que nada poderia fazer visto que o animal era de rua".

O servidor também afirmou à polícia que desviou do cachorro, mas lembra de "ter sentido algo passando por baixo do assoalho e em seguida ouvir uivos de cachorro", porém não parou o carro pois havia um "grande fluxo de carros na via".

A testemunha que apresentou a denúncia explicou que socorreu o cachorro para uma clínica veterinária e arcou com o tratamento de R$ 3,3 mil.

Ainda conforme o servidor, ele teve o veículo interceptado por outro carro e, uma mulher desceu e o acusou de ter atropelado o cachorro e fugido. Ele também disse ter sentido medo de ser agredido, por isso deixou o local.

O promotor de Justiça Francisco de Assis Aires Argüelles, que assina a denúncia, citou a Lei Municipal nº 1590, de 26 de setembro de 2011, que considera como maus tratos contra cães e gatos “deixar de socorrê-los no caso de atropelamentos e/ou acidentes domésticos”. Ele também citou a Lei Municipal nº 3.086, de 03 de julho de 2023, que tornou obrigatória a prestação de socorro aos animais atropelados.