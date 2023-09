Hospital Adriano Jorge realizou mais de 850 cirurgias em um mês

Manaus/AM - A Fundação Hospital Adriano Jorge realizou 855 procedimentos cirúrgicos no mês de agosto de 2023. Superando o número do mês anterior de oitocentos e uma (801) cirurgias realizadas no mês de julho.

Dos quais, 344 procedimentos ortopédicos, 345 cirurgias generalistas, 43 de cabeça e pescoço, 17 bucomaxilofaciais, 43 urológicos, 03 cirurgias plásticas reparadoras, 09 torácicas, 10 dermatológicas, 15 otorrinolaringologista, 03 odontológicos, 03 bypass gástricos (bariátricas), 20 vasectomias por termo de cooperação com a SEMSA.

Os atendimentos ambulatoriais de agosto chegaram ao número de 5.499 consultas ambulatoriais realizadas.

Sendo elas 1.365 consultas ortopédicas, 1.340 consultas de cirurgia geral, 349 consultas cardiológicas, 297 consultas urológicas, 242 consultas de cabeça e pescoço, 232 consultas de bucomaxilofacial, 212 consultas de otorrinolaringologia, 170 do ambulatório de neurologista,115 do Núcleo de Atendimento ao Trabalhador - NATH, 128 ambulatório de endocrinologia, 141 do ambulatório de pneumologia, 249 de reumatologia, 45 do ambulatório de cirurgia plástica reparadora, 109 de gastroenterologia, 34 do ambulatório de cirurgia torácica, 66 de nutrologista, 166 de cirurgia vascular, 55 do ambulatório de anestesiologista, 132 de nefrologia, 49 de dermatologia totalizando 5.499 consultas realizadas em Agosto/2023

No mês de agosto também foram realizadas 772 internações nos leitos das enfermarias da Fundação e 45 nos leitos da unidade de Terapia Intensiva UTI, totalizando 817 internações realizadas no mês de agosto de 2023.





Com informações da assessoria.