Semtepi abre inscrições para curso 'Formação de Startups' em Manaus

Os interessados devem realizar a inscrição no link www.i9manaus.com.br, até a próxima segunda-feira (18). O curso será realizado entre os dias 22, 23 e 24/7, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro, zona Sul da capital.

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema), abre nesta segunda-feira (11), inscrições para 40 vagas gratuitas na 5ª turma do curso “Formação de Startups”, do projeto Mais Inovação.

