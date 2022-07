Casal escapa da morte ao cair entre carreta e 'Amarelinho' em acidente em Manaus

Eles sofreram escoriações e precisaram ser levados ao hospital, mas passam bem. Felizmente a carreta não estava em movimento e o pior foi evitado, mas populares criticaram a falta de prudência do condutor do Alternativo.

O condutor da moto, que vinha logo atrás, não conseguiu parar o veículo a tempo e acabou atingindo a traseira do micro-ônibus. Na queda, o veículo e os ocupantes ficaram presos entre uma carreta que estava parada no sinal e o coletivo.

O acidente ocorreu no sentido Centro/bairro, no momento em que um coletivo conhecido como “Amarelinho”, freou inesperadamente para embarcar um passageiro.

Manaus/AM – Um casal ficou ferido ao colidir com um micro-ônibus do transporte Alternativo e quase ir parar debaixo de carreta na avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi, nesta segunda-feira (11).

