Polícia fecha K4 Lounge lotada de adolescentes embriagados, em Manaus

Mesmo com o histórico de irregularidades, o estabelecimento sempre retoma as atividades e é um dos locais mais procurados pelo público jovem da cidade.

Em outubro de 2021, ela também sofreu penalidades e precisou baixar as portas ao ser flagrada promovendo uma festa com centenas de pessoas sem máscaras e distanciamento em meio à pandemia da covid-19.

Manaus/AM – A casa de festas K4 Lounge, localizada no bairro de Flores, zona sul, foi interditada depois que uma fiscalização flagrou vários adolescentes se embriagando no local neste fim de semana.

