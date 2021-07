Semed vai expandir atendimento aos alunos da educação especial em Manaus

Para assegurar recursos e serviços educacionais das crianças da educação especial e seus familiares, a Prefeitura de Manaus vai criar seis anexos do Complexo Municipal de Educação Especial (CMEE) André Vidal, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Atualmente, existe apenas uma unidade localizada na Vila Amazonas, bairro Parque 10, zona Sul, que atende mais de seis mil alunos com algum tipo de deficiência, que estudam na rede municipal de ensino.

O CMEE recebe alunos com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento e com alta habilidades/superdotação e oferece atendimento com salas de recursos multifuncional, com uma equipe multiprofissional composta por assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, além de orientar profissionais da educação da rede municipal de ensino, alunos e pais, para que de fato aconteça uma educação inclusiva.

De acordo com o secretário de Educação, Pauderney Avelino, com a criação dos complexos, os atendimentos serão descentralizados.

Além de trabalhar para disponibilizar um profissional de cada área da equipe nos referidos anexos, a Semed também estuda a implantação de um jardim sensorial com uma pista tátil que tem nove diferentes tipos de pisos, para estimular os sentidos do tato, o auditivo, visual, olfativo, além do equilíbrio e propriocepção das crianças.