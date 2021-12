Semáforos têm fiação afetada e serão substituídos após falta de energia em Manaus

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que alguns semáforos da cidade apresentaram problemas técnicos, mesmo após o retorno dos serviços de energia elétrica, sendo necessária a substituição dos equipamentos.



Os semáforos instalados na esquina da avenida das Torres com rua Barão do Rio Branco, avenida Cosme Ferreira (próximo à feira do Coroado) tiveram a fiação e placas afetadas com carbonização. Equipes do IMMU já estão em deslocamento, para solucionar os problemas de inoperância em semáforos em todas as áreas da cidade.



Em outras regiões da cidade, semáforos continuam inoperantes por falta de energia elétrica.

