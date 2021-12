Cemitérios de Manaus têm 30 sepultamentos e uma morte por covid

Manaus/AM- Em Manaus, 30 sepultamentos foram registrados nos cemitérios nesta terça-feira, (28). Desses, 28 foram nos espaços públicos, sem opção pelo serviço de cremação. Não houve registro de óbito oriundo de outra cidade. Já nos particulares, dois foram realizados. Entre as causas das mortes, uma foi declarada como Covid-19, e nenhum caso suspeito. No único espaço privado que realizou sepultamento nesta terça-feira, não houve o registro de óbito pelo novo coronavírus. O município informa ainda que houve o registro de cinco óbitos em domicílio e que, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos neste dia, quatro foram atendidos pelo serviço SOS Funeral, coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). O balanço de sepultamentos não considera o número de enterros realizados no cemitério Recanto da Paz, visto que a administração do local não repassou os dados do dia de hoje.

