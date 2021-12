Vídeo: Revoltado, homem joga frangos estragados na porta da Amazonas Energia

Manaus/AM - Revoltado com a falta de energia elétrica a mais de 24h, um consumidor jogou vários frangos estragados na porta da Amazonas Energia, na avenida Torquato Tapajós, zona oeste, na tarde desta terça-feira (28). Frango estragado é jogado na Amazonas Energia pic.twitter.com/4Ns9eyJylg — Babilônia (@hamudaniel19) December 28, 2021 A chuva forte que caiu nesta segunda-feira (27) em Manaus causou vários estragos, incluindo o rompimento de fios de alta tensão e problemas em transformadores deixando vários bairros sem energia. Mais de 24 horas após o problema, cerca de 12 mil pessoas ainda estavam sem energia em suas casas amargando prejuízos. Os consumidores também ficaram irritados com o fato de não terem conseguido solicitar os serviços da concessionária através do 0800 701 300, afirmando não serem atendidos. A Amazonas Energia alegou que as residências que ainda estão com problemas no fornecimento, são porque a prioridade no atendimento são os Hospitais, SPA’s e Unidades de Saúde que também foram prejudicadas com as chuvas.

