Secretário deve explicar plano para conter pico de covid-19 no Amazonas

Manaus/AM - O deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) ingressou nesta terça-feira, 27, com o pedido de convocação do secretário de Estado de Saúde (SES-AM), Marcellus Campêlo, para prestar esclarecimentos sobre o plano de ação do Governo do Amazonas para conter o novo surto do coronavírus (Covid-19) no Estado, que voltou a registrar altos números de casos confirmados da doença. O pedido foi feito via Comissão de Saúde da casa e anunciado durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

O pedido do parlamentar acontece após reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, da última segunda-feira, 26, que mostrou a superlotação nos principais hospitais de Manaus, com pacientes e acompanhantes abarrotados em alas do Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, conforme denúncia do Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam). A matéria aponta, também, que a taxa de ocupação do hospital dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é de 83% entre casos suspeitos e confirmados de covid-19, enquanto que no HPS Delphina Aziz, hospital considerado referência no combate da doença, a situação é ainda pior: 98% de leitos ocupados.

Na reportagem, o Governo do Amazonas declarou que começou, na segunda-feira, 26, um plano de contingência para aumentar o número de leitos para covid, o que para Barreto, precisa ser explicado pelo secretário Marcellus Campêlo na casa legislativa.

“Depois de notícias em caráter vexatório, o governo anuncia um plano para enfrentar o novo pico de Covid. Por isso, precisamos que o secretário de saúde venha a esta Casa, em caráter de urgência, para explicar esse tal plano de contingência que começou ontem para conter o colapso do sistema”, explicou Barreto, ao criticar a falta de celeridade e planejamento do Estado, configurando mais um caos no sistema público de saúde.