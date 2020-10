Motorista faz manobra perigosa e causa grave acidente em Manaus

Manaus/AM - Uma manobra perigosa resultou em duas pessoas gravemente feridas em um acidente de trânsito, na noite desta terça-feira (27), na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o motorista do carro, modelo Voyage, teria tentado cruzar a avenida ao passar pelo canteiro central. Um motociclista estava com a esposa quando foi atingido pelo veículo. O retorno da via fica a poucos metros do local do acidente, na rotatória da bola do Produtor.

As vítimas ficaram gravemente feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).