Funcionário de lava jato destrói carro de cliente em acidente em Manaus

Manaus/AM - Um carro ficou completamente destruído após capotar na tarde desse domingo (25), na avenida Silves, no bairro Crespo, na Zona Sul.

O veículo havia sido deixado em um lava-jato e foi retirado do local por um funcionário que resolveu sair em disparada pelas ruas de Manaus com o carro do cliente.

Em um trecho da via ele perdeu o controle da direção, atingiu um poste de iluminação pública e capotou. Ele sofreu apenas escoriações pelo corpo e foi levado para um pronto-socorro, já o automóvel teve perda total.