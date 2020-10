Mulher morre em acidente grave entre carro e ônibus em Manaus

Manaus/AM - Daniela Lima Sildeira Soares, 43, morreu em um acidente trágico entre um ônibus do transporte especial e um carro na manhã desta terça-feira (20), na av. Desembargador Paulo Jacob, no bairro Redenção. Informações repassadas a polícia são de que a mulher seria motorista de aplicativo. Ela teria cochilado ao volante quando voltava para casa depois de uma noite de trabalho.



O carro colidiu com a traseira do ônibus e Daniela foi jogada contra o para-brisas, bateu a cabeça e morreu na hora. O corpo já foi removido e os peritos são aguardados para realizarem os procedimentos no local do acidente e nos veículos. Durante a transmissão do caso, familiares chegaram e se desesperaram ao saberem da tragédia.

Colegas de Daniela também estavam bastante alterados e chegaram a ameaçar jornalistas que estavam no local para realizar a cobertura do caso.