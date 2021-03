Secretária de saúde, Shádia Fraxe, tem licença médica prorrogada

A autorização para o tratamento foi publicada no Diário Oficial do Município de quarta-feira (3). Quem continua no lugar da secretária, de forma interina, é a subsecretária Aline Rosa da Costa.

No último dia 28, Shádia informou que foi diagnosticada com obstrução intestinal e passou por duas cirurgias, sendo uma por videolaparoscopia e a outra, 72 horas depois, por laparotomia exploratória.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.