Feira da ADS no Petrópolis retorna neste sábado em novo endereço

Manaus/AM - Os moradores do bairro Petrópolis, zona sul de Manaus, agora terão mais economia e qualidade alimentar com o retorno da Feira de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) no bairro, em novo endereço. A nova feira substitui a antiga feira realizada no Comando Geral da Polícia Militar e passa a funcionar no Ginásio Esportivo e Cultural da Associação de Moradores do Bairro Petrópolis, rua José Florêncio, nº 930, a partir deste sábado (06), das 5h às 11h.

A feira vai receber o mesmo time de feirantes em um espaço de aproximadamente 40x10m². Entre os produtos que serão ofertados estão: hortifrutis, artesanatos, ovos, café da manhã regional e outros itens com preços acessíveis e de qualidade. Os alimentos disponibilizados são oriundos de produtores da região metropolitana de Manaus. A expectativa de público para o novo local é de 900 visitantes por edição.

No ambiente, serão cumpridas todas as normas de segurança estabelecidas para prevenção e combate ao coronavírus, incluindo a fiscalização do distanciamento social para evitar aglomerações, obrigatoriedade do uso de máscara para proteção e a aferição de temperatura. Não será permitido degustar e nem tocar nos produtos durante as compras. Todo manuseio dos alimentos será feito com apoio dos feirantes.

Aos sábados, desde 6 de fevereiro, a ADS também realiza mais três edições das feiras em diferentes pontos da cidade, oferecendo oportunidade de ocupação e renda aos feirantes, além de preço acessível ao consumidor.

Confira os endereços das Feiras da ADS em Manaus aos sábados, das 05h às 11h:

> Clube Militar de Manaus (Cassam) - Av. Rodrigo Otávio, 430, Crespo

> Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola - rua Gandú, 119, Cidade Nova;

> Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou - Av. Brasil, s/n, Santo Antônio;

> Ginásio Esportivo e Cultural da Associação de Moradores do Bairro Petrópolis - rua José Florêncio, N° 930, bairro Petrópolis.