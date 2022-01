Sambódromo superou 440 mil doses de vacinas aplicadas contra Covid-19 em Manaus

Manaus/AM - O Centro de Convenções Sambódromo, no ano de 2021, atingiu a marca de 440.244 doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19. O total foi contabilizado desde o início da vacinação no local de eventos, em março do ano passado, até o mês de dezembro. Conforme a coordenadora do posto de vacinação, Wlademeire Azevedo, o espaço oferece a aplicação da primeira, segunda e terceira doses para pessoas acima de 12 anos, respeitando os intervalos de vacinação, e quarta dose, no caso de imunossuprimidos. O atendimento ao público ocorre nos formatos drive-thru e para pedestres. O horário de funcionamento do serviço é das 9h às 16h, de segunda a sábado.

