Inscrições para concurso da Semsa com mais de 1.800 vagas começam hoje; confira

Manaus/AM - A segunda etapa de inscrições para o concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) começa nesta segunda-feira (10) para preenchimento de 1.822 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível superior- Especialista em Saúde: 388, sendo 17 para Pessoas com Deficiência (PcD) e níveis médio, médio técnico e fundamental – assistente em saúde (1.434, das quais 59 são para PcD. Os subsídios, para os cargos de nível superior, variam entre R$ 6.235,21 (20 horas); R$ 8.051,43 (30 horas); e R$ 8.313,61 (40 horas). A taxa de inscrição é de R$ 150. O certame está sendo executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas serão aplicadas no dia no dia 1º de maio de 2022, das 8h às 12h, segundo o horário oficial de Manaus. No caso dos cargos dos níveis médio e médio técnico, assistente em saúde, a taxa de inscrição será no valor de R$ 90 e os subsídios variam de acordo com o cargo, indo de R$ 1.902,94 chegando a R$ R$ 2.667,85. Das 300 vagas de agente comunitário de saúde II (nível médio e médio técnico), 15 são destinadas a PcD. O subsídio é de R$ 1.550, com 40 horas semanais de trabalho. Para esses candidatos, a taxa de inscrição será de R$ 75. Para os de nível fundamental completo, que são os 25 cargos de assistente em saúde, a taxa de inscrição será no valor de R$ 70. Para esses, a carga horária semanal varia de 30 horas, com subsídio de R$ 1.665,35, e 40 horas, com subsídio de R$ R$ 2.220,47 mensais. O Edital n° 003/2021 refere-se às 55 vagas (três para PcD) para assistente em saúde – nível médio, nas funções de condutores de ambulâncias e de motolâncias, cujo subsídio varia de R$ R$ 2.537,25 a R$ R$ 2.667,85. O período para inscrição é de 10 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, com taxa no valor de R$ 90. Para todos os cargos, além do subsídio, poderão ser acrescentados na remuneração benefícios como auxílio-alimentação, destinado a servidores ocupantes de cargos com jornada de trabalho de 40 horas semanais e que percebam até seis salários mínimos; auxílio-transporte, destinado a servidores que percebam até seis salários mínimos; e indenização de insalubridade ou periculosidade, destinado a servidores que ocupem atividade de exposição a agentes nocivos à saúde ou considerada de execução perigosa. O último concurso público para a Semsa foi realizado em 2012, com a oferta de 1.390 vagas e formação de cadastro reserva. Clique para baixar arquivo



Clique para baixar arquivo





Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.