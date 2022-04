Saiba quem são os 8 novos secretários municipais nomeados em Manaus

Segundo o TSE, o afastamento, que pode ser temporário ou definitivo, a depender da função exercida, tem o objetivo de evitar o abuso do poder econômico ou político nas eleições, por meio do uso da estrutura e de recursos aos quais o servidor tem acesso.

As nomeações estão publicadas na edição nº 5.316 do Diário Oficial do Município (DOM), desta sexta-feira, 1º/4.

Manaus/AM - Em respeito ao calendário eleitoral de 2022 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Prefeitura de Manaus nomeou oito novos gestores municipais, em substituição aos que solicitaram o afastamento do posto. O prazo de desincompatibilização encerra neste sábado (2), para quem ocupa cargo público.

