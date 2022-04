Manaus tem atividades em alusão ao ‘Dia Mundial de Conscientização do Autismo'

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), promoveu, neste sábado, (2), uma série de atividades voltadas para os autistas atendidos no Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar). A ação faz parte das comemorações em alusão ao “Dia Mundial de Conscientização do Autismo”, celebrado em 2 de abril.

Atividades psicomotoras, brincadeiras aquáticas, de canto, pintura, cachorroterapia, bolhaterapia, brincadeiras no parque sensorial e terapia com slackline fizeram parte da programação. Os familiares também receberam informações sobre o autismo e cartilhas informativas sobre a rede de atendimento e instruções diversas sobre o TEA.

O Eamaar oferece assistência na área de saúde para a realização de diagnóstico precoce, acompanhamentos psicopedagógicos, terapêutico, clínico médico, entre outros.

Atendimento

Administrado pela Semasc, o Eamaar atua em conjunto com as políticas públicas de Saúde e Educação, realizando atendimento para crianças e adolescentes, na faixa etária de seis meses a 14 anos de idade, com TEA.

Entre os sintomas mais comuns estão dificuldades de comunicação, de interações sociais, interesses obsessivos e comportamentos repetitivos. O diagnóstico precoce, assim como as terapias comportamentais, educacionais e familiares podem reduzir os sintomas, além de oferecer um pilar de apoio ao desenvolvimento e à aprendizagem.

Programação

A programação continua nos próximos dias com a realização de atividades físicas, lúdicas, palestras e debates. As atividades estão sendo organizadas pelo Eamaar, e os departamentos de proteção Social Básica (DPSB) e Social Especial (DPSE) da Semasc, juntamente com as secretarias municipais de Educação (Semed), de Saúde (Semsa) e Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

O encerramento acontece no dia 17, quando será realizada a “Caminhada Azul”, na Ponta Negra, zona Oeste, reunindo toda a rede de atendimento ao autista.