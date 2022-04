Pré-inscrições para o curso de cuidador de idosos são canceladas em Manaus

Prezando sempre pela lisura do curso, que já é oferecido desde 2006, a FDT ressalta que o cancelamento é necessário, para que sejam feitos os ajustes no sistema junto com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Subti) da prefeitura.

Embasada nos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, a Fundação Dr. Thomas, em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), decidiu pelo cancelamento das pré-inscrições, devido às falhas apresentadas no processo de inscrição.

