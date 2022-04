Mulher é encontrada desfalecida durante incêndio em apartamento de Manaus

Um cano de água do andar superior acabou estourando, e deixando o apartamento inundado após as chamas.

O Corpo de Bombeiros informou que a vítima não era moradora do apartamento, e estava caída na escada do 4ª andar, e foi levada às pressas para o térreo, onde passou por oxigenoterapia e liberada após alta médica.

Manaus/AM - Uma mulher de 54 anos foi encontrada desfalecida durante incêndio ocorrido na tarde deste sábado (2), em um apartamento de um condomínio no conjunto Morada do Sol, bairro do Aleixo, na Zona Centro-Sul da Cidade.

