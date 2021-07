Ruas do Centro de Manaus amanhecem secas e comerciantes comemoram

Os reflexos da vazante também são sentidos no interior e a expectativa é para que as águas continuem baixando neste ritmo.

Na manhã de hoje (12), as ruas que ficam no entorno da Praça da Matriz, amanheceram quase secas e as pistas que estavam submersas já estavam à mostra e prontas para passarem por processo de recuperação.

Manaus/AM - O Rio Negro baixou cinco centímetros e atingiu a marca de 29,77 metros neste fim de semana. E o cenário no Centro de Manaus já começa a mudar e animar lojistas que foram diretamente afetados com a cheia histórica deste ano.

